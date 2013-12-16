Fitch прогнозує попит на іноземну валюту в Україні через акції протесту

Продовження масштабних антиурядових протестів в Україні чинить серйозний тиск на кредитний рейтинг України, йдеться в прес-релізі Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, розміщеному на сайті агентства.

«Що довше триває протистояння, то серйозніший ризик політичної нестабільності, який може призвести до зростання попиту на іноземну валюту і, як наслідок, до відтоку іноземних інвестицій і додаткової розтрати резервів і подальшої валютної нестабільності», - йдеться в прес-релізі.

На думку аналітиків агентства, навіть якщо протести припиняться, політична нестабільність залишиться і уряду буде вкрай складно зберегти «близькі відносини з ЄС і одночасно заспокоїти Росію», з якою Україна вже у вівторок, 17 грудня, може підписати торгову угоду.

«Якщо уряд буде відправлено у відставку, новій адміністрації знадобиться час, аби прийти у форму», - відзначають в Fitch, але наголошують, що вже зараз насильницький розгін мирних демонстрацій розколов уряд, який може позбутися підтримки впливових українських бізнесменів.

«Президент Янукович минулого тижня заявив про те, що Україна має намір продовжити переговори з МВФ про відновлення фінансування, що дало б змогу реструктуризувати державні борги в 2014-2015 роках і зумовити економічне зростання. Але каменем спотикання може стати вимога підвищити ціни на газ для населення», - відзначають в агентстві.

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Як альтернативне джерело фінансування української економіки Fitch називає Росію, але попереджує про «значні політичні ризики», які можуть виникнути в разі отримання Україною підтримки з Росії.

У Fitch наголошують, що ключовим чинником слабкості України є політична невизначеність, яка може серйозно вплинути на і без того слабкі позиції країни на міжнародному фінансовому ринку. За оцінками Fitch, суверенний рейтинг «В-» і негативний прогноз свідчать про ризик дефолту і знижують упевненість у тому, що країна буде здатна забезпечити свої фінансові зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний довгостроковий рейтинг України до рівня «В-» з негативним прогнозом 8 листопада. На думку агентства, Україна продовжує нарощувати дефіцит платіжного балансу і штучно стримувати курс гривні, при цьому приплив зовнішнього капіталу навряд чи компенсує втрату обсягу резервів. Наприкінці листопада Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило негативний прогноз щодо суверенного рейтингу України.

21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яке заздалегідь планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. Відтоді в Україні не припиняються громадянські протести, наймасовіші з яких пройшли 1, 8 і 14 грудня.