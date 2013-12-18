Коефіцієнт вартості російського газу для України буде переглядатися щокварталу - ЗМІ

Про це за підсумками засідання українсько-російської міждержавної комісії в Москві у вівторок, 17 грудня ZN.UA повідомило джерело в українській делегації.

Нагадаємо, "Нафтогаз" і "Газпром" підписали доповнення до контракту на купівлю-продаж природного газу від 19 січня 2009 року.

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Як заявив на прес-конференції за підсумками підписання президент РФ Володимир Путін, підписаний документ дозволяє "Газпрому" постачати газ в Україну за ціною 268,5 дол. за тис. кубометрів, тоді як зараз вона становить понад 400 дол.

За словами віце-прем'єра України Юрія Бойка, така ціна газу для України буде діяти з січня 2014 року.

Імпорт Україною природного газу у січні-жовтні 2014 року склав 23,35 млрд куб. м, в тому числі з Європи - 1,7 млрд куб. м.