Яценюк вимагає зниження тарифів для населення на газ

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що тарифи на житлово-комунальні послуги, газ для населення мають бути знижені на 30%, оскільки Росія знизила ціни на газ для України саме на такий відсоток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на мітингу на Майдані Незалежності.

Він наголосив, що жоден документ, що йде всупереч євроінтеграції, якщо виявиться, що такий було підписано Президентом Віктором Януковичем у Москві, не пройде в парламенті.

“Ми заблокуємо парламент наглухо”, - сказав Яценюк.

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Крім того, він зазначив, що наразі опозиції не вистачає лише 9 голосів для того, відправити уряд у відставку. Також Яценюк додав, що необхідно повернутися до Конституції 2004 року і що це означатиме, що президентські вибори повинні пройти на 6 місяців раніше, оскільки саме такими є вимоги цієї Конституції.

Говорячи про те, скільки люди стоятимуть ще на Майдані, Яценюк зазначив, що Майдан стоятиме до 19 грудня, а в разі, якщо Янукович до цієї дати не підпише власну заяву про відставку, до Майдан стоятиме і до Нового року, і до Різдва.

Говорячи про Російську Федерацію, Яценюк заявив, що президент Володимир Путін проявив зневагу до українського народу і держави, назвавши те, що відбувається на Майдані, погромами.

“Ми не допустимо принижень українського народу і держави... Це хамство і зневага”, - сказав Яценюк.