Генконсульство Польщі в Севастополі в 2013 році видало на 17% більше віз, ніж торік

Генеральне консульство Республіки Польща в Севастополі в 2013 році видало понад 10 тисяч віз, що на 51 % більше, ніж у 2011 році (за перший рік роботи представництва), і на 17 % більше (станом на 19 грудня), ніж у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції консул Генконсульства Ян Здановський. «За 2013 ми видали понад 10 тисяч 200 віз, до нас звернулося понад 10 500 візових заявників. Ця цифра перевищує показники 2011 року на 51% , і ми на 17% більше видали віз, ніж у 2012 році» (як пізніше заявили учасники прес-конференції, очікується, що до кінця року ця цифра зросте до 20% - УНІАН), - сказав дипломат.

Здановський також додав: «Лідирують за візами туристичні заяви - 47% візових заявників. Далі йдуть заяви від приватних підприємців (понад 1300 звернень), а також культурна і спортивна діяльність».

За словами консула, в представництві «також раді, що цього року змогли видати візи понад 200 студентам Севастополя і Криму, які навчаються у вузах Польщі».

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Також за інформацією Здановського, відсоток відмови у видачі віз «цього року у нас також зменшився, він склав 2,4 відсотка - це 247 візових відмов». Як додав він, більшість візових заявників скористалися можливістю подачі апеляції, які розглядав особисто Генконсул.

У свою чергу, Генеральний консул Вєслав Мазур на прес-конференції підкреслив, що практично будь-який українець, хто звертається до Генконсульства, « не має жодних проблем з отриманням візи».