У Польщі розпочали кампанію за скасування віз українцям (фото)

Так газета Rzeczpospolitа оприлюднила заяву, в якій вимагає від польських та європейських політиків скасувати візи для українців.

Журналісти закликали польських політиків вплинути на керівників ЄС для прийняття спільного рішення щодо України, передає Українська Правда.

"Найперше має послідувати декларація про скасування віз для українців. Маємо дати їм можливість легшого подорожування по країнах ЄС", - закликає Rzeczpospolitа.

Редакція газети називає позицію ЄС щодо України "тестом на можливості Європи – хоч, можливо, цього ще розуміють обивателі брюссельських салонів".

Журналісти закликають членів ЄС підтримати українців на європейському шляху.

"Якщо Європа не складе цього іспиту, то шкода від цього буде непоправною. ЄС втратить, замкне себе на Сході і на довго років втратить довіру", - вважають журналісти.

Газета вважає, що у цій складній ситуації Польща має відіграти ключову роль і допомогти українцям, які так само, як колись поляки, намагаються "вирватись з-під опіки Москви".

"Українці були і є європейцями. Той факт, що їхня країна не є членом ЄС – це тільки наслідок трагічної долі того краю. Сьогодні у нас є шанс усунути цю несправедливість", - переконують журналісти.

Інша впливова полька газета Wyborcza також проводить акцію на підтримку українців.

Газета має намір зняти фільм, на підтримку євро інтеграційних прагнень східних сусідів.

Видання закликає своїх читачів висловити свою підтримку, сфотографувашись із плакатом "Ми з вами".

У підсумку з цих фото складуть фільм.