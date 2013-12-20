Україна в скрутній фінансовій ситуації - прем'єр Ірландії

Про це ірландський прем'єр сказав УНІАН у Брюсселі після закінчення саміту 28 лідерів Європейського Союзу, додавши, що наразі ще не має повної інформації про плани розміщення на дублінській біржі українських євробондів, які Росія має випустити для надання Києву кредиту в 15 мільярдів доларів.

"Виглядає на те, що Україна перебуває в дуже скрутній і важкій фінансовій ситуації. І вона хоче отримати кошти від випуску бондів. Ще й понині вона платить високі ціни за газ, який вона отримує з Росії», - сказав Енда Кенні, і додав: "І це питання (випуску євробондів) треба було вирішувати, не відкладаючи надовго."

Про розміщення євробондів на біржі в Ірландії повідомив на прес-конференції у четвер у Москві російський Президент Володимир Путін. Вибір біржі в Ірландії, за словами Путіна, було ідеєю української сторони.

Розміщення євробондів буде організоване компанією VTB Capital на користь Росії. Російський Фонд Національного Достатку має намір заінвестувати в українські євробонди три мільярди доларів цього року і 12 мільярдів наступного.

Росія планує отримати, за словами Президента Путіна, ставку у п'ять відсотків.