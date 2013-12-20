Нацкомпослуг не бачить підстав знижувати тарифи на тепло для населення

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), не бачить підстав для перегляду тарифів на послуги з теплопостачання для населення через зниження вартості російського газу для України, оскільки при розрахунку тарифів на теплоенергію, яка виробляється для потреб населення, використовується вартість природного газу українського видобутку.

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Про це УНІАН повідомив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг) Валерій Саратов.

«Під час розрахунку тарифів на теплову енергію, яка виробляється для потреб населення, використовується вартість природного газу українського видобутку – разом з ПДВ це 163 дол./тис. куб. м. Як бачите, нова вартість російського газу у 268,5 дол./тис. куб. м перевищує ту, яка використовується зараз. Тому в комісії зараз відсутні підстави для перегляду тарифів на теплову енергію для населення», - сказав Саратов.

За його словами, зниження тарифів на теплову енергію для таких категорій споживачів, як «бюджет» та «інші», а це бюджетні організації і бізнес-структури, виходячи з укладених з РФ домовленостей, може становити близько 20-25%.

«У вартість гігакалорії теплової енергії для таких організацій поки що закладена стара ціна природного газу у розмірі 450 дол./тис. куб. м. Виходячи з досягнутих президентом України домовленостей про нову ціну на газ, безперечно, вартість теплової енергії має бути переглянута. За нашими попередніми підрахунками, тарифи на теплову енергію для категорій споживачів «бюджет» та «інші» можуть бути зменшені приблизно на 20-25%», - відзначив голова Нацкомпослуг.

Водночас він визнав, що перегляд тарифів - досить складний процес, тому нові ціни на теплопостачання для бюджетних організацій і бізнесу можуть почати діяти, у кращому разі, з лютого наступного року.

«Для того, щоб розпочати перерахунок тарифів для цих категорій, необхідно, по-перше, щоб Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, встановила своїми рішеннями нову ціну природного газу, а по-друге - безпосередній перерахунок і встановлення тарифів нашою комісією. З досвіду, ця процедура може тривати близько місяця. Отже, нові тарифи на теплову енергію можуть почати діяти з лютого», - додав Саратов.

Голова Нацкомпослуг також уточнив, що у структурі собівартості послуг з централізованого водопостачання і водовідведення газова складова відсутня.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про низку домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 дол./тис. куб. м.