У Черкасах актори під час вистави заявили про затримку зарплати (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму звернені актори наголосили, що завжди говорять про невиплати зарплати педагогам, лікарям, але ніколи не говорять про такі проблеми у закладах культури.

За словами акторів, їм тривалий час затримують виплату зарплату, а профільні керівники не пояснюють, як довго це триватиме і чому так відбувається.

Актори поскаржилися, що не мають коштів навіть на проїзд в транспорті, у багатьох в театрі працює вся родина – чоловік і дружина: вдома сидять голодні діти, немає коштів на лікування.

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«… Крутиться голова на сцені. Голосу не вистачає для співу. П’ємо один чай», - сказали актори.

За словами акторів «… усіх в країні чують, а культури ніби не існує. Сьогоднішнє наше звернення для того, щоб нас почули. Ми не хочемо бути іграшками в політичних іграх нашої держави. Ми актори і завжди були поза політикою. Але ми люди і хочемо надалі бути людьми зі своєю гідністю і своєю честю. В театрі дуже маленькі зарплати, і навіть ту малу копійку хочемо мати вчасно!»

На сьогодні 150 працівників театру - технічні працівники театру й актори не отримали зарплату за листопад. Артисти також наголосили, що їм відомо про заборгованість із зарплати і в інших закладах культури, зокрема, в черкаській філармонії і обласному театрі ляльок.

«Ми хочемо дарувати глядачам радість і щастя, а коли цього немає всередині – то вибачте!», - констатували актори.

Після завершення промови актори продовжили грати виставу.