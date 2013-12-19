У Дніпропетровську водії трамваїв заблокували виїзд з депо і вимагають виплатити зарплату за 2,5 місяці
Сьогодні у Дніпропетровську понад 100 працівників КП «Дніпропетровський Міськелектротранспорт» заблокували виїзд з трамвайно-тролейбусного депо на вул. Войцеховича, вимагаючи від керівництва підприємства погасити борг із заробітної плати за 2,5 місяці.
Як повідомив УНІАН представник підприємства, сьогодні на маршрути міста не вийшли понад 100 трамвайних вагонів.
Також один з очевидців повідомив кореспондента агентства, що на трамвайних зупинках в районі залізничного вокзалу зранку зібралося багато людей, але трамваїв немає.
В. о. начальника Департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міськради Ірина Прилипа повідомила журналістів, що на рахунках КП «Дніпропетровський Міськелектротранспорт» в управлінні Держказначейства кошти є.
«На жаль, переговори департамента з казначейством про виплату зарплати працівниками підприємства КП "Дніпропетровський Міськелектротранспорт" наразі ні до чого не призвели. Коли зарплата буде виплачена, не можемо сказати», - зауважила Прилипа.
Вона також додала, що 18 грудня на сесії міської ради КП "Дніпропетровський Міськелектротранспорт" було виділено 5 млн грн на зарплату.
В КП "Дніпропетровський Міськелектротранспорт" працює 2,4 тис. осіб, місячний фонд зарплати - близько 10 млн грн.