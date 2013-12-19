У Дніпропетровську водії трамваїв заблокували виїзд з депо і вимагають виплатити зарплату за 2,5 місяці

Як повідомив УНІАН представник підприємства, сьогодні на маршрути міста не вийшли понад 100 трамвайних вагонів.

Також один з очевидців повідомив кореспондента агентства, що на трамвайних зупинках в районі залізничного вокзалу зранку зібралося багато людей, але трамваїв немає.

В. о. начальника Департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міськради Ірина Прилипа повідомила журналістів, що на рахунках КП «Дніпропетровський Міськелектротранспорт» в управлінні Держказначейства кошти є.

«На жаль, переговори департамента з казначейством про виплату зарплати працівниками підприємства КП "Дніпропетровський Міськелектротранспорт" наразі ні до чого не призвели. Коли зарплата буде виплачена, не можемо сказати», - зауважила Прилипа.

Вона також додала, що 18 грудня на сесії міської ради КП "Дніпропетровський Міськелектротранспорт" було виділено 5 млн грн на зарплату.

В КП "Дніпропетровський Міськелектротранспорт" працює 2,4 тис. осіб, місячний фонд зарплати - близько 10 млн грн.