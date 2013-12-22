Учасники Народного віче підтримали пропозицію звільнити Хрещатик від автомобілів

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед мітингувальниками, народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов нагадав, що зараз діє створений Майданом Комітет самоврядування Києва.

“Вони внесли пропозицію, щоб Київ був схожий на європейські столиці, де у центрі міста зони вільні від транспорту”, - сказав депутат.

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Він зазначив, Комітет самоврядування запропонував мітингувальникам підтримати пропозицію оголосити Хрещатик зоною, вільною від транспорту.

Учасники акції підтримали цю пропозицію.