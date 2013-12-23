На Одещині підприємець найняв бригаду, щоб красти рейки з колій на металобрухт

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці, співробітники лінійного пункту на станції Первомайськ-на-Бузі лінійного відділу на ст. Котовськ затримали вісьмох чоловіків, які на 25-й під'їзній колії демонтували 46 метрів залізничного полотна, вирізавши автогеном 92 метри рейок.

"Правоохоронцям робітники розповіли, що їх найняв місцевий підприємець, який повідомив, що в нього нібито укладена угода з державним підприємством «Одеська залізниця» на демонтаж списаної колії», - розповіли в секторі.

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Нічого не підозрюючи, чоловіки розібрали і порізали залізничні рейки, демонтувавши при цьому деталі верхньої будови шляху, а саме: 300 накладок і підкладок, 270 болтів і 700 костурів. Частину вкрадених рейок, вага яких перевищила 4 тонни, і залізничні деталі підприємець встиг вивезти на автомобілі в пункт прийому металобрухту, йдеться в повідомленні.

Співробітники лінійного відділу на ст. Котовськ затримали 36-річного жителя Миколаївської області, який, найняв бригаду робітників для демонтажу залізничної колії.

Минулого тижня чоловікові слідчим відділенням лінійного відділу повідомлено про підозру за ч.1 ст. 185 (крадіжка) КК України.

За словами начальника лінійного відділення на ст. Котовськ підполковника міліції Ігоря Березовенка, оскільки підозрюваний намагався і далі демонтувати залізничні колії, в його діях також вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 (замах на здійснення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, які не залежать від її волі, не зробила всіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця), ч. 2 ст. 185 (крадіжка, здійснена повторно або за попередньою змовою групою осіб), КК України. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.