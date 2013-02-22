Судовий виконавець здав у металобрухт майно суднобудівного заводу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, господарський суд Херсонської області в червні 2011 року своїм рішенням зобов'язав ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» в особі госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівний-судноремонтний завод» (КССРЗ) звільнити територію, що належить ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», від виготовлених секцій суден, залишків давальницьких ТМЦ та відходів металобрухту.

Головний державний виконавець відділу виконавчої служби Комсомольського райуправління юстиції в м.Херсон під час примусовому виконання рішення суду за своїм розсудом без участі боржника, перевищуючи службові повноваження, прийняв рішення щодо розрізання металевих конструкцій, які належали «КССРЗ», і продажу їх в якості металобрухту. Таким чином, знищено майно підприємства вартістю майже 1,4 млн грн.

Прокурором м.Херсона відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 365 КК України.

Проводиться досудове слідство.