В психіатричній лікарні помер обвинувачений у вбивстві двох школярок

У Севастополі 22 грудня в лікарні помер обвинувачений у вбивстві двох севастопольських школярок на початку 2011 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, 54-річний підсудний тривалий час перебував на лікуванні в міській психіатричній лікарні.

Разом з тим, як зауважили у прокуратурі, судовий розгляд кримінального провадження у Гагарінському районному суді за фактом вбивства триває і за його результатами буде прийнято рішення стосовно вини чи невинуватості підсудного.

Крім того, в прокуратурі нагадали, що у рамках цього кримінального провадження звинувачується спільниця чоловіка за ч.1 ст.396 КК України - приховування злочину.

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Як повідомляв УНІАН, 10-річна Настя Балябіна і 11-річна Таня Мізіна 4 січня 2011 року пішли з дому і не повернулися. Батьки звернулися до міліції, але пошуки були безрезультатними. 29 січня дівчаток було знайдено мертвими в районі занедбаних гаражів. На тілі кожної з них виявлені ножові поранення, за неофіційною інформацією, дівчатка були згвалтовані.

Обвинувачення у скоєнні даного злочину було пред’явлене 54-річному громадянину Російської Федерації. Крім того, звинувачення пред'явлено також громадянці України, яка приховала здійснений ним особливо тяжкий злочин (ч. 1 ст. 396 КК України).

Встановлено, що громадянин РФ, проживаючи в Севастополі впродовж тривалого часу, скоював злочини щодо малолітніх дітей 1993-2000 років народження. У квітні 2012 року щодо нього було порушено кримінальну справу за фактом розбещення малолітньої за ч. 2 ст. 156 КК України, в ході розслідування якого встановлено його причетність до здійснення цілої низки аналогічних злочинів та умисного вбивства двох дівчаток.

29 грудня в Гагаринському районному суді почалося слухання у даній кримінальній справі. Під час засідання адвокат повідомив, що в обвинуваченого під час перебування в слідчому ізоляторі стався інсульт.