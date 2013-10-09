Львівський педофіл викрав і розбестив шестирічну дівчинку

Галицький районний суд міста Львова цього тижня виніс вирок чоловіку, котрий вчинив розпусні дії щодо шестирічної дівчинки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області, в Галицький райвідділ міліції звернулась 28-річна львів’янка із заявою про те, що відносно її малолітньої доньки невідомий чоловік вчинив розпусні дії.

Як було встановлено слідством, цього дня жінка привела двох своїх дітей (старшого сина та молодшу доньку) на прогулянку в парк центральної частини Львова та залишила їх там бавитись з іншими дітьми, а сама пішла до сусідки, котра живе поруч. Тим часом до її доньки підійшов незнайомий чоловік, який назвався новим сусідом і запропонував їй проїхатись в його автомобілі. Шестирічна дівчинка погодилась на пропозицію незнайомця.

Далі чоловік виїхав за межі міста і на околиці одного із сіл розбестив дитину.

Мати, виявивши, що її донька пропала з парку, звернулась за допомогою до правоохоронців, які знайшли зниклу дитину за кілька годин.

За інформацією, отриманою від дитини, правоохоронці розпочали розшук підозрюваного і невдовзі, після проведення оперативних заходів, встановили особу і затримали педофіла, яким виявився 42 річний львів’янин, одружений, працюючий. Знайомими та колегами по роботі характеризувався виключно з позитивної сторони. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх).

Свою вину затриманий визнав, але не в повному обсязі. Проте проведена експертиза підтвердила, що саме цей чоловік шляхом обману і зловживання довірою заманив шестирічну дівчинку у власний автомобіль і вчинив щодо неї розпусні дії. Проведена судово-медична експертиза підтвердила, що чоловік не є психічно хворим та усвідомлює свої дії.

Враховуючи всі обставини, суддя Галицького районного суду міста Львова виніс вирок обвинуваченому – 11 років позбавлення волі, а обласний апеляційний суд залишив цей вирок без змін.