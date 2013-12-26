Напад на Чорновол: затриманого свідка перекваліфікували в підозрюваного
Одного із затриманих за підозрою у нападі на журналістку Тетяну Чорновол Андрія Насіковського зі свідка перекваліфікували на підозрюваного
Як повідомляє Українська правда, відповідну підозру йому вручили близько 16 години.
Також слідчий ухвалив рішення про затримання Насіковського на 3 доби.
При цьому, Насіковський, який майже добу затриманий правоохоронцями, досі не мав зустрічі з адвокатом.
Раніше депутат Володимир Полочанінов повідомив, що затриманих Насіковського та Храмцова намагаються "призначити винними". "Їх опитували як свідків, бо жоден з них у ту ніч не перебував у тому авто", - писав Полочанінов.
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"Пред'явлення нових звинувачень за іншою статтею дає можливість затримати їх і тримати під вартою до "щиросердного" зізнання", - зазначив він.
Як повідомлялося раніше, Насіковський заперечує свою причетність до цього злочину і підкреслює, що в ніч на 25 грудня, коли було скоєно напад на Чорновол, був удома. Він зазначав, що побоюється, що "справу намагаються повісити на нього і на Олександра Храмцова, на якого зареєстрована машина Porsche Cayenne".
За словами самого Насіковського, в ніч нападу він пустив підозрюваного Сергія Котенка до себе додому переночувати.
Журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.
Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновол.
Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що встановлено трьох осіб, причетних до нападу, двоє з них затримані.