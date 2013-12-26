Напад на Чорновол: затриманого свідка перекваліфікували в підозрюваного

Як повідомляє Українська правда, відповідну підозру йому вручили близько 16 години.

Також слідчий ухвалив рішення про затримання Насіковського на 3 доби.

При цьому, Насіковський, який майже добу затриманий правоохоронцями, досі не мав зустрічі з адвокатом.

Раніше депутат Володимир Полочанінов повідомив, що затриманих Насіковського та Храмцова намагаються "призначити винними". "Їх опитували як свідків, бо жоден з них у ту ніч не перебував у тому авто", - писав Полочанінов.

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"Пред'явлення нових звинувачень за іншою статтею дає можливість затримати їх і тримати під вартою до "щиросердного" зізнання", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Насіковський заперечує свою причетність до цього злочину і підкреслює, що в ніч на 25 грудня, коли було скоєно напад на Чорновол, був удома. Він зазначав, що побоюється, що "справу намагаються повісити на нього і на Олександра Храмцова, на якого зареєстрована машина Porsche Cayenne".

За словами самого Насіковського, в ніч нападу він пустив підозрюваного Сергія Котенка до себе додому переночувати.

Журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновол.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що встановлено трьох осіб, причетних до нападу, двоє з них затримані.