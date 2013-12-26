Депутатів викликають на допит у справі Чорновол

У рамках розслідування кримінального провадження щодо нападу на журналістку Тетяну Чорновол для отримання додаткової інформації слідство викликає на допит народних депутатів від «Батьківщини» Віталія Ярему і Миколу Княжицького (екс-гендиректор телеканалу ТВі), а також позафракційного депутата Давида Жванію.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у рамках розслідування кримінального провадження тривають слідчі дії, призначені експертизи і вже допитана потерпіла.

Під час проведення слідчих заходів у місті Бровари знайдений автомобіль Porsche Cayenne, яким пересувались правопорушники. Він ретельно оглянутий із залученням криміналістичної лабораторії. «Вилучені різноманітні сліди. Призначено близько двох десятків експертиз», - йдеться у повідомленні.

Також вилучено відеозаписи з камер спостереження на АЗС та автодорозі, якою рухались автомобілі. Ці записи зараз аналізуються.

Під час допиту Чорновол «детально пояснила характер нанесення їй травм, у зв’язку з чим провадження додатково кваліфіковано за ч. 2 статті 121 КК України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень».

Допитано вже декілька десятків свідків, у тому числі батька потерпілої, який вказав, що відеореєстратор з автомобіля доньки він передав народному депутату Яремі.

Сам пристрій та повний запис слідству так і не були надані, що не дозволяє детально та повно встановити обставини події, зазначається у повідомленні.

«Двоє затриманих осіб допитані. Встановлено, що один з них раніше вже мав проблеми із законом», - відзначають у міліції.

Також триває розшук ще одного підозрюваного. Слідством встановлено, що він «мав відношення до певних комерційних структур і керував підприємством, якому була підконтрольна телекомпанія ТВі».