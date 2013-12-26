Княжицький заявив, що не знає фігурантів справи про побиття Чорновол

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Тут на провладних сайтах вкидається інформація про те, що у справі Чорновол мене нібито викликають на допит через зв'язок з фігурантами справи. Це повна брехня і міліцейська смішна провокація», - написав Княжицький.

Він також додав, що офіційно заявляє, що «нікого з фігурантів справи я особисто не знаю, з жодним з них ніколи не спілкувався».

Також депутат відзначив, що Чорновол дуже поважає і цінує, «як чесну і порядну людину».

Крім того, у коментарях під цим запитом, під посиланням на повідомлення МВС про його виклик та згадування телеканалу ТВі, Княжицький написав, що «у той час, коли я був директором ТВі, нікого такого там не було».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 грудня, в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України повідомили, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо нападу на Чорновол для отримання додаткової інформації слідство викликає на допит народних депутатів від «Батьківщини» Віталія Ярему і Миколу Княжицького, а також позафракційного депутата Давида Жванію.

У повідомленні також йшлося про те, що двоє затриманих осіб допитані, а третій підозрюваний «мав відношення до певних комерційних структур і керував підприємством, якому була підконтрольна телекомпанія ТВі».

Пізніше у МВС повідомили, що третього підозрюваного вже затримано і з ним проводяться слідчі дії.