В Україні з нового року подорожчає тютюн і алкоголь

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві, ставка акцизу за літр 100-процентного спирту підвищується до 32 грн з 29 грн, на сигарети без фільтру – до 77,5 грн за 1 тис. штук з 72,70 грн/тис. шт., а на сигарети з фільтром – до 173,20 грн. за 1 тис. шт. з 162,60 грн/тис. шт.

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«Мінімальний розмір акцизного зобов`язання становитиме 101,6 грн за тисячу сигарет без фільтру і 231,7 грн за тисячу сигарет з фільтром. При цьому процентна ставка акцизу залишиться без змін – 12%», - повідомили у відомстві.

Раніше акцизи підвищувалися рік тому. Наприкінці 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким підвищувалися ставки акцизу на сигарети без фільтру до 72,70 грн/тис. шт. замість 49,48 грн/тис. шт., з фільтром - до 162,60 грн/тис. шт. замість 110,64 грн/тис. шт. Ставка на тютюнову сировину була встановлена у розмірі 217,6 грн/кг замість нульової ставки цього податку. При цьому адвалорна ставка на сигарети без фільтру була знижена з 20% до 12%, з фільтром – з 25% до 12%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр Міндоходів Олександр Клименко повідомляв, що детінізація ринку і нова акцизна політика держави сприяли збільшенню сплати тютюновими компаніями відрахувань до бюджету в 2013 році на 15% - до 12 млрд грн.

В Україні з 1 вересня введені нові акцизні марки для алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За прогнозами Міндоходів, введення нових акцизних марок призведе до подорожчання пляшки алкогольного напою в середньому на 0,167 грн, а однієї пачки сигарет - на 0,087 грн. Марки акцизного податку нового зразка мають графічний захисний елемент, а також фонові сітки (для алкоголю - не менше чотирьох, для сигарет - три), які не дозволять зловмисникам підроблювати акцизні марки. Ціна на нові марки для алкогольних напоїв становить до 0,27 грн за штуку, а для сигарет - до 0,142 грн за штуку. Як очікується, марки дозволять налагодити дієвішу систему захисту населення від фальсифікатів і підробленої підакцизної продукції.