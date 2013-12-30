Угоду про зниження ціни на газ "Нафтогаз" і "Газпром" підпишуть після 5 січня - Бойко

Угоду про зниження ціни газу в першому кварталі 2014 року до 268,5 долара за тисячу кубометрів Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і російський "Газпром" підпишуть після 5 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко.

Він зазначив, що, зокрема, цією угодою буде затверджений коефіцієнт, який забезпечить скорочення ціни газу до 268,5 дол. за тис. куб. м.

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Бойко також повідомив, що 5 січня міжнародне цінове агентство Platz надасть інформацію щодо вартості нафти і нафтопродуктів, яка необхідна для визначення ціни газу по формулі з урахуванням діючого дев'ятимісячного лага, після чого буде визначений коефіцієнт.

«5-го буде ціна, і до 10-го ми затвердимо коефіцієнт. Коефіцієнт зниження ціни, яка виходить за формулою до 268,5», - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).