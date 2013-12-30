З 1 січня газ для української промисловості та держпідприємств подешевшає на третину

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку зі зниженням ціни на газ, що імпортується з Росії, на третину до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, ухвалила рішення знизити з 1 січня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 10% - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 29%, до 2448 грн за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила в понеділок, 30 грудня, на відкритому засіданні.

Раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості видало НКРЕ відповідні цінові рекомендації, закріплені в проекті постанови уряду, підготовленому Міненерговуггіля 26 грудня.

На тему: Азаров запевняє, що газ для української промисловості подешевшає

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час зустрічі президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Водночас глава уряду Микола Азаров зазначав, що Україна не змінюватиме свою політику, спрямовану на зменшення споживання імпортного газу й підвищення своєї енергоефективності у зв'язку зі зниженням Росією ціни на газ.

Пізніше віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко не виключив зниження тарифів на житлово-комунальні послуги внаслідок зниження ціни російського газу з 1 січня 2014 року.