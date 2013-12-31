Тарифи на теплопостачання для держустанов знизять на 22%, для бізнесу - на 12%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Нацкомпослуг Валерій Саратов. (30 грудня прес-служба Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг, повідомляла, що тарифи на опалювання дитячих садків, лікарень і інших установ бюджетної сфери будуть знижені з 1 лютого 2014 року - УНІАН).

«За підрахунками комісії, зниження вартості теплової енергії для об'єктів бюджетної сфери на 22% дозволить заощадити протягом 2014 року близько 2 млрд бюджетних коштів, приблизно 1,5 млрд грн - це гроші місцевих бюджетів», - сказав Саратов.

Також очільник відомства повідомив, що тарифи на теплопостачання для комерційних організацій з 1 січня в середньому буде знижено на 12% - до 683 грн за 1 Гкал.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку зі зниженням ціни на газ, що імпортується з Росії, на третину до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, ухвалила рішення знизити з 1 січня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 10% - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 29%, до 2448 грн за тисячу кубометрів.

17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві в рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Водночас очільник уряду Микола Азаров відзначав, що Україна не мінятиме свою політику, спрямовану на зменшення споживання імпортного газу і підвищення своєї енергоефективності у зв'язку зі зниженням Росією ціни на газ.

Пізніше віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко не виключив зниження тарифів на житлово-комунальні послуги через зниження ціни на російський газ з 1 січня 2014 року.