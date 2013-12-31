Кличко дав Чорновол "професійні рекомендації", як звести синці (відео)

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив лідер УДАРу Віталій Кличко.

«Вона почувається набагато краще. Гематоми потроху сходять. Я посміхався, коли вона звернулася до мене, каже: «Віталію, у тебе такий великий досвід, як ці синці звести». Я кажу: «Купуєш мазь, те потрібно, се потрібно», – сказав лідер УДАРу.

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Кличко повідомив, що дав Чорновол «професійні рекомендації, як швидко повернутися до нормального стану». «Сподіваємось, що найближчим часом вона зможе… показати своє прагнення до перемоги на Майдані», – сказав Кличко.

Тетяну Чорновол побили в ніч на 25 грудня. Спочатку цю справу правоохоронці розслідували як «хуліганство», але потім перекваліфікували її на «завдання тяжких тілесних ушкоджень». Міліція повідомила про затримання, а згодом арешт п’яти підозрюваних у цій справі. Вчора в МВС повідомили, що шукають ще одного підозрюваного у побитті.