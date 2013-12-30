Слідством у справі Чорновол допитано понад 50 свідків - міліція

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

При цьому зазначається, що у справі призначено близько двох десятків експертиз – зокрема, дактилоскопічна, трасологічна, цитологічна, молекулярно-генетична тощо.

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«Наразі опрацьовано результати хімічної експертизи, відповідно до якої, фрагменти фарб які знаходяться на автомобілях повністю співпадають. Це дозволяє зробити висновки про те, що слідством вилучені саме ті автомобілі на яких рухалася потерпіла та підозрювані у кримінальному провадженні під час інциденту», - зазначив заступник начальника ГСУ МВС України Олександр Гнатів.

Розслідування продовжується згідно з планом слідчих дій для того, щоб встановити роль кожного фігуранта цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово ”підрізав” невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.