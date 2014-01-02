Невідомі намагалися підпалити Будинок профспілок у Києві - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив народний депутат від фракції “Батьківщина”, комендант Будинку профспілок Степан Кубів.

“Провокатори не спали ні 31-го, ні 1-го і вчора після обіду... на 9-й поверх, де знаходиться Національний депозитарій, проникли невідомі люди, зробили дірку в дверях, ними був закладений шнурок, який запалює рідину, була запущена рідина і був зроблений підпал для того, щоб знищити чотири ліфти та ліфтову шахту і вчинити пожежу на останньому поверсі”, - повідомив Кубів.

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Він також зауважив, що охоронці Будинку профспілок спрацювали оперативно, і за дві хвилини підпал було локалізовано.

Водночас Кубів не уточнив, чи було затримано тих, хто намагався влаштувати пожежу.

Кубів також зазначив, що на сьогодні у Будинку профспілок навели порядок: прибрали всі приміщення і наразі він працює у звичному режимі.