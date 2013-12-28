У Дніпропетровську невідомі зіпсували автомобіль активіста Євромайдану

Про це УНІАН повідомив керівник громадської організації «Євромайдан Дніпропетровськ» Віктор Романенко.

За його словами, невідомі розбили скло в автомобілі «ДЕУ Ланос», припаркованому біля офісу в центрі Дніпропетровська, де активісти Євромайдану проводили нараду.

З автомобіля зник відеореєстратор і ще кілька речей.

Читайте також: У Харкові згорів вщент черговий автомобіль Євромайдану

«Думаю, що це злочин проти активіста Євромайдану пов`язаний із проведенням пікетів біля будівель ГУ МВС у Дніпропетровській області та обласної прокуратури 26 і 27 грудня», - сказав Романенко.

Він також відзначив, що за 10 хвилин на місце пригоди прибули співробітники міліції, вже проводиться розслідування.

Романенко повідомив, що 27 грудня в присутності 150 людей на Євромайдані створено громадську організацію «Євромайдан Дніпропетровськ». До складу правління ввійшли 6 людей, зокрема Маркевич.