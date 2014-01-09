Голубченко пояснив, чому тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва ще не підвищено

Як передає кореспондент УНІАН, про це Голубченко повідомив журналістам.

Він наголосив, що навіть відбулися громадські слухання, але залишилось підписати розпорядження КМДА. “Я його ще поки не підписав. І не підписую... Не тому, що я не розумію, що треба робити, а що не треба. Я хочу нагадати, що умовами отримання кредиту під гарантії уряду - 440 млн, який отримав Київ, джерелом погашення є підвищення тарифів. Так записано в постанові Кабміну. Для мене зараз треба зрозуміти, чи можна змінити цю статтю. Якщо ні, то я підпишу це розпорядження”, - пояснив Голубченко.

Водночас, за його словами, відповідні структури міста готують все необхідне для того, щоб ввести нові тарифи.

Голубченко уточнив, що для цього не потрібно буде набирати новий персонал, але будуть друкуватися нові квитки на проїзд у громадському транспорті і запровадять нові жетони в метро, які будуть більш захищеними.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Київської міськдержадміністрації Михайло Костюк заявив 23 грудня, що проїзд у громадському транспорті столиці подорожчає з 1,5-2 грн до 3 грн до 25 січня 2014 року.

Наприкінці листопада на той час голова КМДА Олександр Попов (пізніше відсторонений від посади) заявляв, що проїзд у київському транспорті подорожчає з лютого.