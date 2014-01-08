Київ зустрів 2014 рік без комунальних проблем - Голубченко

Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації, про це йшлося сьогодні на апаратній нараді, яку провів в.о. голови КМДА Анатолій Голубченко. Під час наради заступники голови, очільники районів та керівники департаментів звітували про стан міського господарства у період новорічних вихідних та обговорювали основні завдання на найближчий час.

Голубченко подякував усім службам, які працювали під час свят, забезпечуючи на належному рівні життєдіяльність міста.

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«Всі служби, задіяні у забезпеченні життєдіяльності міста, на високому рівні виконували свої обов’язки, навіть незважаючи на певні незручності, пов’язані із масовими заходами у центрі Києва», – сказав Голубченко.

На нараді він також акцентував увагу, що найважливішим питання для міської влади зараз є формування бюджету столиці на 2014 рік, який би в повній мірі враховував усі потреби міста. “І зараз для нас важливо зберегти муніципальні надбавки бюджетникам, передбачити кошти для реалізації найважливіший проектів, таких як будівництво метро на Троєщину, завершення реконструкції Поштової площі, реалізації проекту «Київ самобутній». Місту потрібні нові об’єкти соціальної інфраструктури – дитячі садочки, школи, медичні заклади. При формуванні бюджету, ми маємо передбачити і врахувати все», – наголосив Голубченко.