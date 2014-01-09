За автомобілістами можуть закріпити право на компенсацію при утилізації авто

Про це йдеться в законопроекті №3845 про внесення змін до Закону "Про утилізацію транспортних засобів», який було зареєстровано у Верховній Раді 27 грудня 2013 року. Проте його текст було оприлюднено пізніше.

Ініціаторами законопроекту є прем'єр-міністр Микола Азаров і Кабмін.

Читайте також: В Міндоходів вважають, що утилізаційний збір не вплинув на імпорт автомобілів

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку вивчити пропозицію автовиробників компенсувати автовласникам частину коштів від сплати утилізаційного збору при купівлі нового вітчизняного автомобіля при здачі старого.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект, яким на законодавчому рівні пропонується закріпити право й можливість власникам автомобілів отримувати відшкодування зі сплати утилізаційного збору при здачі транспортного засобу на утилізацію.

Президент України Віктор Янукович 2 серпня 2013 року підписав Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів”. Документ набрав чинності 1 вересня і зачепив усі сегменти автомобільного ринку, усі бренди, усі моделі. Величина утилізаційного збору для конкретного транспортного засобу розраховується з урахуванням базових ставок і коригуючих коефіцієнтів, прив'язаних до об'єму двигуна і залежно від того, нове авто чи таке, що було у використанні.

Зокрема, суми утилізаційного податку становлять: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) – від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) – від 8 800 грн.