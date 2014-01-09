В МВФ пояснили, від чого залежить продовження переговорів з Україною

Про це повідомив під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей.

«Ми не маємо у своєму розпорядженні якихось деталей обговорення програми кредитування. Ми очікуємо позиції влади України за програмою stand-by», - сказав Мюррей.

Раніше, у грудні, голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні, але зазначила, що український уряд повинен виконати низку вимог, зокрема, провести реформу ціноутворення на енергоносії і реформу у валютній сфері. Того ж дня (10 грудня) Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, але лише у випадку, якщо Фонд погодиться на перегляд умов його надання.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в Україні працювали кілька місій Фонду, проте жоден із візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by в обсязі близько 15 млрд дол. При цьому, аж до кінця грудня МВФ був ключовим кредитором України, оскільки кошти Фонду вважалися єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України. Крім того, сам факт співпраці з Фондом відкривав Україні доступ до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу, а також служив сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з Україною за програмою надання фінансової допомоги в обсязі 610 млн євро.

Проте 17 грудня у Москві президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про надання Україні кредиту в обсязі 15 млрд дол. в обмін на євробонди уряду України.

Також наприкінці грудня Міжнародний валютний фонд спрогнозував спад економіки України за підсумками 2013 року на 0,3% і погіршив прогноз зростання у 2014 році до 1%, тоді як у жовтні поточного року прогнозував зростання на 0,4% у 2013 році і на 1,5% - у 2014 році.