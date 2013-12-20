В України зараз немає необхідності в коштах МВФ - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що сьогодні після досягнення домовленостей з Росією про зниження ціни на газ у МВФ немає підстав вимагати підвищення тарифів для населення для надання кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

«Ми сказали вже представникам МВФ - ми готові з вами працюват , будь ласка, приходьте, ми будемо з вами розмовляти, доводити. У нас ціна на газ інша. Які у вас зараз підстави для підвищення тарифів?», - сказав Азаров.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що сьогодні Україна не потребує кредиту МВФ, однак не виключив, що якщо фонд пом'якшить умови надання коштів, то переговори про продовження співпраці будуть продовжені.

«По-перше, у нас зараз немає необхідності ніякої звертатися за кредитом в МВФ. По-друге, у нас з'явилися сильні позиції для переговорів з ними. Подивимося, як підуть переговори», - сказав Прем'єр.

Він зазначив, що позиції України в переговорах зміцнилися зокрема в результаті домовленостей з РФ про зниження ціни газу.