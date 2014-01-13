У Луганській області викрили вчителів-аферистів, що 11 років пропрацювали в "школі-привиді"

Для фінансування примарної школи з бюджету виділялися солідні суми, які успішно присвоювалися співробітниками і директором навчального закладу. Тільки за попередніми оцінками правоохоронців, збиток склав більше одного мільйона гривень, повідомляє Сегодня.

«За всіма документами, гроші йшли на зарплату вчителям, закупівлю обладнання та навчального інвентарю для школи, яка нібито існувала», - сказали виданню в обласній міліції.

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За словами старшого оперативника обласного УДСБЕЗ Івана Гречишкина, розкрити аферу довго не могли через те, що спецшкола для дітей з обмеженими фізичними можливостями не значилася на балансі обласного департаменту освіти, саме тому місцеві перевірки про її існування навіть не підозрювали.

«Ця школа підпорядковувалася адміністрації, яка перебувала в Києві. Можна сказати, це була їхня філія. При цьому всі «учні» даної школи виявилися цілком здоровими дітьми, які не перебувають на обліку лікарів і не вимагають спеціальних умов для навчання. Як правило, це було діти, яких встигли відрахувати зі звичайних шкіл. Підозрювані знаходили їх, пропонували отримати їм середню освіту. У результаті вони отримували зарплату в неіснуючій школі, а «учні» - атестат про освіту. Підозрюваним попросту був необхідний певний набір, щоб школу не закрили. Хоча є факти, що багато школярів навіть і не знали про своє зарахування до цього навчального закладу - деякі перебували за межами України, деякі навіть у місцях позбавлення волі», - сказав він.

Організаторами школи-привида виявилися сім викладачів і керівник навчального закладу.

«Всі вони є близькими родичами директора і щомісяця отримували заробітну плату, хоча насправді уроки, природно, не проводили, а працювали в інших навчальних закладах», - пояснив начальник обласного УДСБЕЗ Олександр Герасименко.

Зараз слідчі ще розбираються у всіх деталях махінації і перевіряють чиновників, які можуть бути причетні до цієї афери. Найближчим часом суд має обрати підозрюваним запобіжний захід. За привласнення та розтрату їм загрожує до восьми років позбавлення волі.