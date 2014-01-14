У Хмельницькій області міліція застосувала зброю під час групової бійки

Як повідомили УНІАН в прес-службі департаменту Державної служби охорони при МВС України, після першої години ночі 14 січня на пульт централізованого спостереження управління ДСО в Хмельницькій області надійшов сигнал про спрацювання системи тривожного сповіщення в одному з розважальних закладів міста Старокостянтиніва.

Вже через 3 хвилини наряд групи затримання Старокостянтинівського МВ УДСО прибув на місце події, де виявив бійку за участі близько 30 осіб.

З’ясувалося, що відвідувачі закладу спочатку просто весело проводили час, а згодом почали поводитися неадекватно і влаштували бійку, тому персонал закладу був змушений негайно звернутися по допомогу до міліції охорони.

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Правоохоронці намагалися вгамувати надміру агресивний натовп, але учасники бійки на зауваження міліціонерів не реагували. Особливо завзято поводились троє чоловіків, підбурювали інших до активних дій проти міліціонерів охорони. Щоб зупинити агресивних чоловіків, правоохоронцям довелося зробити два попереджувальних постріли в повітря, на що невідомі відреагували ще більш агресивно – шарпали правоохоронців за формений одяг, намагалися пошкодити службовий автомобіль та заволодіти табельною вогнепальною зброєю. Через це правоохоронці були вимушені поранити одного з найактивніших учасників бійки в ногу.

Міліціонери охорони затримали трьох найактивніших учасників бійки і доставили їх до райвідділу міліції, одному з них було надано медичну допомогу. Наразі відомо, що всі троє затриманих були раніше судимі. По даному факту тривають слідчі дії.

Після затримання трьох основних підбурювачів бійки, більшість її учасників негайно покинули розважальний заклад, а дехто продовжив відпочинок.