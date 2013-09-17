СБУшник пояснив, чому прострелив око іноземцю в Сімферополі

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Кримського регіону з нагляду за виконанням законів у військовій сфері, «за словами підозрюваного, він збирався сісти в поїзд, але троє невідомих намагалися його пограбувати. Захищаючи себе, він застосував зброю».

За даними прокуратури, іноземець, який в результаті пострілу залишився без ока, - раніше був неодноразово судимий за скоєння злочинів проти власності. Співробітник спецслужби перебував у Криму у відпустці. Обидва учасники пригоди були п'яні.

«Враховуючи той факт, що в нього двоє неповнолітніх дітей, суд (минулого тижня - УНІАН) вирішив залишити працівника СБУ під заставою», - йдеться в прес-релізі.

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Прокуратура продовжує встановлювати обставини події.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня на залізничній станції "Сімферополь" (АР Крим) старший оперуповноважений управління СБУ в Сумській області перебуваючи в нетверезому стані вистрілив із травматичного пістолета в обличчя громадянину Азербайджану. В результаті потерпілий залишився без ока.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Стрілка затримали на місці.