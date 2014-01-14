Справу закрито: одного зі "зниклих на Майдані" активістів ніколи не існувало

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, після отримання заяви про зникнення громадянки на ім’я Інна Григорян інформація про її розшук була опрацьована всіма територіальними підрозділами МВС. Під час перевірки правоохоронці встановили, що людини з такими персональними даними не існує. Кримінальне провадження було закрите у зв’язку зі встановленням відсутності події кримінального правопорушення.

Ще однин зі зниклих – мешканець Вінниччини, як зазначили у відомстві, залишив місце проживання ще влітку, тобто задовго до подій на Майдані Незалежності. Розшук громадянина був ініційований правоохоронцями Вінницької області. Пошук цього громадянина як одного з учасників Євромайдану обумовлений тим, що його дружина при перегляді телевізійних новин про події на Майдані Незалежності побачила людину, схожу на її зниклого чоловіка.

Як зазначили у відомстві, також продовжується пошук 15-річного хлопця з Черкащини, стосовно якого також надійшло повідомлення від матері, а міліціонери отримали інформацію про те, що він живий і може перебувати у Києві.

“Наразі працівники підрозділів карного розшуку та інших служб спрямовують максимум зусиль на розшук осіб, стосовно яких надійшли заяви про їхнє зникнення. Кожен факт зникнення людини розцінюється нами як надзвичайна подія, тому відкриття кримінального провадження із кваліфікацією «умисне вбивство» дозволяє застосувати весь необхідний комплекс розшукових заходів. Після встановлення місцезнаходження особи це кримінальне провадження підлягає закриттю”, – зазначив начальник відділу Департаменту карного розшуку МВС України Роман Крилевич.

В МВС нагадали, що станом на 4 грудня до органів внутрішніх справ надійшли повідомлення про безвісну відсутність 34 осіб. Упродовж 5 грудня правоохоронці встановили місцезнаходження 23 осіб. Станом на 8 грудня в розшуку залишалося 11 осіб.