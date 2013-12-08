Міліція продовжує шукати 11 зниклих безвісти за час Євромайдану

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається в повідомленні, в мережі Інтернет повсякчас з’являється інформація про те, що під час масових заходів губляться люди. Раніше міліція знайшла двох дівчат, які вважалися зниклими після розгону Євромайдану 30 листопада.

«Із 36 заявлених зниклих, міліції вдалося встановити місцезнаходження 25 громадян, які пояснили, що не стали жертвами злочину. Декотрі з них продовжують знаходитися на Майдані Незалежності. Серед тих, кого вдалося розшукати – одна неповнолітня та семеро, які приїхали до столиці з інших регіонів», - зазначили в МВС, додавши, що 11 людей наразі шукають.

При цьому в МВС запевняють, що «оперативні міліцейські служби роблять чимало, аби встановити місцезнаходження зниклих та повернути їх рідним».

«На розшук залучаються не лише столичні міліціонери, а й співробітники регіональних управлінь. Окрім цього, було налагоджено постійний зв'язок із «Call-центром Євромайдану», де і акумулюється інформація про зникнення або розшук тих, хто загубився», - йдеться в повідомленні.