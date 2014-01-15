Україна підписала угоду щодо реверсу газу і спрямувала її до Словаччини - Ставицький

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у середу повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що українська сторона вже підписала відповідну угоду та спрямувала її словацькій стороні.

«Ми підписали (угоду - УНІАН) й направили до Словаччини», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив 9 січня, що Україна, отримавши на третину дешевший російський газ із нового року, припиняє реверсні поставки газу з Європи.

На тему: Україна на даному етапі відмовляється від реверсного газу - Ставицький

Раніше Україна отримувала газ у реверсному режимі з Польщі та Угорщини й планувала підписати угоду про поставки газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.

Нагадаємо, що питання організації реверсних поставок газу зі Словаччини, як одного з ключових альтернативних маршрутів поставок палива в Україну, активно обговорювалося протягом усього 2013 року.

У вересні минулого року про складнощі реверсу зі Словаччини говорив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський. За його словами, Словаччина на той момент не мала повної ясності й можливості для відкриття реверсного потоку до України без домовленостей із «Газпромом», який поставляє цей газ, а погоджувати реверс необхідно з усіма учасниками процесу.

25 жовтня 2013 року міністр Ставицький заявив після переговорів у Брюсселі з єврокомісаром із питань енергетики Гюнтером Оттінгером, що Україна, незважаючи на протидію російського "Газпрому", практично узгодила зі Словаччиною реверсні поставки газу, проте зможе приступити до запуску проекту після того, як протягом листопада вирішить технічне питання. Обумовлений на той момент потенційний обсяг поставок становив 10 млрд кубометрів на рік. Ймовірним терміном початку поставок називався вересень 2014 року.

Наприкінці листопада 2013 року Україна отримала підписаний Словаччиною договір про можливість прокачування газу по її території.

17 грудня під час зустрічі президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році).

Водночас, міністр Ставицький зазначав, що Україна до кінця 2013 року має намір підписати договір щодо реверсних поставок газу зі Словаччини, оскільки питання диверсифікації поставок палива до країни залишається актуальним, незважаючи на досягнуті домовленості з Російською Федерацією про знижку на газ, що імпортується з РФ.