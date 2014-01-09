Україна на даному етапі відмовляється від реверсного газу - Ставицький

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Поки що ми виходимо щодо закупівлі газу, виходячи з міркувань, де ціна краща. Поки російський газ (купуватимемо - УНІАН), тому що він дешевший на сьогоднішній день», - сказав Ставицький.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 р. під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Водночас, міністр Ставицький зазначав, що Україна до кінця 2013 року має намір підписати договір щодо реверсних поставок газу зі Словаччини, оскільки питання диверсифікації поставок палива до країни залишається актуальним, незважаючи на досягнуті домовленості з Російською Федерацією про знижку на газ, що імпортується з РФ.

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25 грудня Ставицький заявив, що Україна планує підписати угоду зі Словаччиною щодо організації реверсних поставок газу в найближчі кілька днів.