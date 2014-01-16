Росія залишиться найбільшим у світі експортером енергоносіїв ще 20 років - прогноз

Про це сказано в прогнозі британської нафтогазової компанії BP з розвитку світової енергетики до 2035 року, повідомляє РИА Новости.

У період з 2012 по 2035 рік обсяг видобутку і споживання енергоносіїв у Росії виросте на 21% і 20% відповідно. Частка РФ в світовому виробництві та споживанні енергоресурсів при цьому знизиться з 10% до 9% і з 6% до 5% відповідно.

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«Росія залишиться найбільшою в світі країною-експортером енергії , обсяг експорту якої до 2035 року становитиме 736 млн тонн нафтового еквівалента на рік», - наголошується в доповіді.

До 2035 року видобуток рідких вуглеводнів у Росії, на думку ВР, складе 11 мільйонів барелів на день, що дозволить зайняти третє місце за цим показником у світі - після Саудівської Аравії і США. Після 2020 року в РФ почнеться видобуток важкодобуваної нафти, на яку до 2035 року припадатиме до 7% від загального обсягу видобутку, вважають в BP.

Що стосується газу, то основний видобуток в РФ цього виду палива припадатиме на традиційні ресурси і складе 79 мільярдів кубометрів на день. Частка сланцевого газу до 2035 року складе лише 5% від загального обсягу, що все-таки дозволить Росії вийти на друге місце за цим показником після США.

Зростання внутрішнього попиту Росія буде покривати за рахунок розвитку атомної та гідроенергетики: споживання енергії, що виробляється на АЕС, зросте на 72 % до 2035 року, енергії гідростанцій - на 34%. Зростання обсягів споживання нафти, газу і вугілля в РФ в прогнозований період при цьому складе 20%, 12% і 10% відповідно.