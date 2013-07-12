Росія вперше розсекретила дані про запаси нафти та газу

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на міністра природних ресурсів і екології РФ Сергія Донського, який оприлюднив інформацію на нараді про держбаланс і класифікацію запасів нафти та газу.

Раніше, 5 липня, уряд РФ прийняв постанову, якою зняв гриф таємності з відомостей про балансові запаси нафти та газу, розчиненого в нафті. До цього вони були державною таємницею.

Міністр пояснив, що озвучена інформація щодо запасів є офіційною, на відміну від раніше опублікованих оцінок. "Це офіційні дані, все інше - спекуляції", - сказав Донський журналістам перед нарадою.

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Він додав, що в 2012 році за результатами геологорозвідки розвідані запаси рідких вуглеводнів в РФ (нафта та газовий конденсат) приросли на 650 мільйонів тонн, вільного газу - на 800 мільярдів кубометрів. Відкрито 49 родовищ, у тому числі родовище Велике (ЗАТ "Нафтогазова компанія АФБ"), придатні до видобутку сумарні запаси якого за категоріями С1 + С2 складають 42,3 мільйона тонн нафти; імені Мазура (ВАТ "Роснефть") - 39,7 мільйона тонн нафти; родовище Ільбокічське (ВАТ "Газпром") - 59 мільярдів кубометрів газу.

Як вважають експерти, зняття грифу секретності з даних про запаси вуглеводнів не матиме впливу на котування акцій публічних компаній нафтогазового сектора, оскільки вони вже давно публікують інформацію по запаси своїх родовищ, розраховану за міжнародними системами класифікації. Про це заявив співдиректор аналітичного відділу "Інвесткафе" Григорій Бірг.

"Це був анахронізм, тому що про запаси найбільших публічних компаній і так всі знали, тому це технічний крок, який на інвестиційну привабливість торгованих нафтогазових компаній вплинути не повинен", - сказав Бірг агентству "Прайм".