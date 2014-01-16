З Маріїнського парку намагаються потрапити на Майдан групи по 10-15 молодиків

Як передає кореспондент УНІАН, вони періодично підходять до барикад Майдану групами по 10-15 чоловік. Однак охорона Майдану завертає їх назад.

Деякі з молодиків повертаються у Маріїнський парк, а деякі йдуть на оглядовий майданчик.

Перед цим УНІАН повідомляв, що близько 10 молодиків у спортивному одязі намагаються пройти на територію Майдану з боку вулиці Інститутської.