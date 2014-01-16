Молодики в спортивному одязі намагаються потрапити на Майдан (відео)
11:57, 16 січня 2014Політика
3038 0
Близько 10 молодиків у спортивному одязі намагаються пройти на територію Майдану з боку вулиці Інститутської
Молодики намагаються пройти повз барикади
Близько 10 молодих людей у спортивному одязі намагаються пройти на територію Майдану Незалежності біля барикад на вулиці Інститутській.
Як передає кореспондент УНІАН, охорона Майдану їх не пускає. Через це зчинилася невелика бійка між охоронцями та одним з цих молодиків.
На тему: На Майдані помічені вантажівки з піском, на барикадах - провокації
Молодий чоловік, якого прогнали від барикад, заявив журналістам, що насправді хотів прийти на Майдан з мирними намірами, проте відмовився назватися.
Зараз ці молодики залишаються біля барикад.
Відео 5 канал
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter