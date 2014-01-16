Молодики в спортивному одязі намагаються потрапити на Майдан (відео)

Близько 10 молодих людей у спортивному одязі намагаються пройти на територію Майдану Незалежності біля барикад на вулиці Інститутській.

Як передає кореспондент УНІАН, охорона Майдану їх не пускає. Через це зчинилася невелика бійка між охоронцями та одним з цих молодиків.

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Молодий чоловік, якого прогнали від барикад, заявив журналістам, що насправді хотів прийти на Майдан з мирними намірами, проте відмовився назватися.

Зараз ці молодики залишаються біля барикад.