Академія Наук домовилася з Кабміном про збільшення фінансування

Також у Кабміні пообіцяли переглянути фінансування Академії у бік збільшення на цей рік, у зв'язку з чим запланована акція протесту під будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради скасована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля “Українського будинку” в центрі Києва, де зібралися працівники НАН України, заявив голова профспілки працівників НАН України Анатолій Широков.

“Із двох наших вимог одна вимога вже виконана Кабінетом міністрів. Це сталося буквально напередодні наших зборів. Це тимчасовий розпис до ухвалення бюджету на перший квартал, згідно з яким фінансування повернуто до рівня минулого року (аналогічного періоду 2013 року - УНІАН). А раніше цього року воно було зменшене на 25%”, - сказав Широков у коментарі УНІАН. Він сказав, що уряд пообіцяв розглянути другу, більш важливу вимогу - збільшити бюджет НАН України цього року.

“У нас є домовленість з керівництвом Кабінету міністрів зустрічатися і працювати з питань бюджету з профспілкою, нашою робочою комісією. І як нам сказали, та ми й самі розуміємо, бюджет цього року буде ще не раз переглядатися. Тому наші інтереси можуть бути враховані”, - сказав Широков.

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При цьому працівники НАН України, які зібралися в центрі Києва для пікетування будівель Кабінету міністрів і Верховної Ради, обурені скасуванням акції протесту.

“Ми зараз знову розійдемося, і буде точно так, як і минулого року, коли обіцяли-обіцяли (збільшити обсяг фінансування - УНІАН) - а так нічого і не зробили. Я взагалі не розумію, чому пікет скасовано, що заважає нам відстоювати свою позицію хоча б тут, неподалік Майдану і уряду”, - заявила співробітник НАН України Лілія.

При цьому голова профспілки намагався заспокоїти співробітників установи, пояснивши, що одна вимога Академії наук вже виконана, і до ухвалення бюджету пікетувати будівлі в урядовому містечку сенсу немає. Крім того, Широков нагадав присутнім, що прохід до будівлі Кабміну перекрито, що ускладнює проведення акції.

Голова профспілки також заборонив учасникам акції діставати плакати з гаслами, які вони підготували для пікетування.

“Якби це було скасовано, нам повідомили, то люди б не приходили. Ми підготували плакат зі зміненим гаслом Партії регіонів “Від стабільності до добробуту олігархів”. Але нам заборонили його розкривати”, - заявила учасниця акції, яка відмовилася називати своє ім'я.

При цьому Широков у своєму виступі запевнив, що якщо бюджет установи не буде збільшено, профспілка НАН України знову збере співробітників Академії на акцію протесту.

“Ми виходимо на акції протесту вже 20 років. Навіть співробітники міліції жартують: “А, знову академіки прийшли, знову грошей просите?” Так от, ми вимагатимемо збільшення бюджету до останнього”, - сказав Широков.

Представники НАН України почали збиратися під будівлею “Українського будинку” з 9.00. На скасовану акцію протесту прийшло близько 400 працівників НАН України, які о 9.30 розійшлися після заклику Широкова “На роботу!”. При цьому голова профспілки заявив, що у разі проведення акції після ухвалення бюджету під будівлею Кабміну збереться мінімум 2 тис. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2013 року НАН України заявила, що фінансування установи в 2014 році недостатнє, у зв'язку з чим наукові співробітники мають намір просити уряд переглянути і збільшити суми, закладені в держбюджеті, необхідні на мінімальні наукові потреби академії.

За даними НАН України, в проекті бюджету на 2014 рік закладено фінансування Академії на рівні 2013 року - 2,6 млрд грн. При цьому НАН заявляє, що установі не вистачає 503,5 млн. грн, із яких 350 млн. грн підуть на виплату заробітної плати.

Крім того, Академія повідомила, що через недостатнє державне фінансування вимушена скорочувати кількість працівників, встановлювати неповний робочий тиждень, а також просити співробітників йти в неоплачувані відпустки.