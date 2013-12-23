В НАНУ назвали Україну поліцейською державою, де шкодують грошей на науку

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова профспілки НАН України Анатолій Широков.

“Фінансування у 2014 році буде на рівні 2013 року - 2,6 млрд грн. Але цього року у нас вже велика проблема. Ми зверталися до уряду з проханням збільшити бюджет академії мінімум на 300-400 млн., проте жодного збільшення в бюджеті на 2014 рік ми не побачили. Ми не можемо закрити на це очей, тому що з таким самим бюджетом у нас наступного року з'являється такий самий брак коштів”, - сказав Широков.

За його даними, діюча влада у 2014 році планує виділяти кошти переважно на функціонування правоохоронних органів, а не на розвиток науки.

“Міліції додають два мільярди, СБУ - удвічі за п'ять років збільшили фінансування... Це поліцейська держава, де до науки, якщо чесно, немає діла”, - сказав Широков.

Голова профспілки зазначив, що обсягу фінансування, закладеного в бюджеті наступного року, недостатньо для розвитку вітчизняної науки, оскільки більш як 90% грошей піде на виплату зарплат працівників установ, комунальні платежі, а не на проведення наукових досліджень і закупівлю нового устаткування.

Крім того, за його словами, в першому кварталі 2014 року обсяг фінансування НАН України буде на 25% менший, ніж у січні-березні цього року і становитиме 467,1 млн. грн.

“Ми одержали листа з Міністерства фінансів, де закладено цифру в 467,1 млн. грн, що на 25,4% менше, ніж у відповідний період минулого року. Як ми виплачуватимемо зарплату, оплачуватимемо комунальні платежі? Я вже не кажу про закупівлю реактивів тощо”, - сказав він.

Широков також наголосив, що через недостатнє державне фінансування Академія змушена скорочувати кількість працівників, встановлювати неповний робочий тиждень, а також просити співробітників йти в неоплачувані відпустки.

Як повідомляв УНІАН, у квітні НАН України зверталася до уряду з проханням дофінансувати мінімальні наукові потреби установи на суму 304 млн. грн. Через недофінансування фонду заробітної плати науковцям довелося протягом чотирьох-п'яти місяців працювати чотири, а не п'ять днів на тиждень.

Співробітники академії зазначали, що недофінансування наукової галузі веде до згортання наукових тем і дослідних робіт, що матиме непоправні наслідки для майбутнього розвитку Української держави.

Загалом, за даними установи, за рахунок коштів загального фонду держбюджету загальний обсяг фінансування академії в 2013 році становив 2 млрд 662 млн. грн, що становить лише 68% бюджетного запиту академії на цей рік.

Довідка УНІАН. Національна академія наук України - вища державна наукова організація України, заснована майже сто років тому. Академія займається дослідженнями у сфері природничих, гуманітарних, суспільних і технічних наук. До структури НАН України входить 174 інститути, в роботі яких зайнято 45 тис. людей.