Минулого року українці витратили на ліки понад 30 мільярдів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов на прес-конференції на тему «Регуляторна політика держави у фармацевтичній галузі: проблемні питання і шляхи їх вирішення».

На тему: У МОЗ назвали суми, витрачені на безкоштовне лікування хворих з рідкісними захворюваннями

За його словами, на початок року Держреєстр лікарських засобів включав 10 тис. найменувань готових лікарських засобів і 1 тис. 400 субстанцій, які використовуються для виробництва ліків.

«Аптечний сегмент ринку, порівняно з 2012 роком, збільшився на 12,6% і досяг 30,5 млрд грн за 1 млрд 300 млн. реалізованих упаковок», - сказав Соловйов.