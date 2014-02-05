Затримано водія маршрутки, що потрапила у жахливу ДТП на Сумщині

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Сумської області.

За інформацією прокурора Сумської області Руслана Білоконя, попередня версія причини аварії полягає в тому, що водій маршрутки не зупинився на залізничному переїзді на попереджувальний звуковий та світловий сигнал семафора.

«За словами потерпілих, пасажири попереджали водія про наближення потяга, але водій вирішив проскочити, про що свідчить те, що основний удар припав на задню частину автотранспорту», – сказав прокурор.

Як встановлено, за кермом маршрутного мікроавтобуса, що слідувала за маршрутом «Суми – Ганнівка-Вирівська», перебував 27-річний сумчанин Богдан Лопатка. Він нещодавно одружився, його дитині – менше року. Свого часу закінчив автотранспортний ліцей, після чого працював водієм.

Під час допиту Лопатка заявив, що був засліплений сонцем, тому не бачив потяг, що наближається, і виїхав на залізничний переїзд. Після засліплення водій подивився на комбайн, що стояв на іншій стороні дороги, щоб відновити зорові здібності. Однак потяг до того часу вже врізався в маршрутку.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський потяг «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, потяг протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів. За уточненими даними, в мікроавтобусі перебували водій та 18 пасажирів.

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В результаті аварії загинули 12 людей, у тому числі одна дитина. Ще 6 постраждалих, у тому числі 1 дитина, знаходяться в лікарні. Всі вони – пасажири маршрутного автобуса. За даним фактом лінійним відділом міліції на станції Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – «порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб», та розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Сумська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. Ведеться досудове слідство. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

У Сумській області 5 лютого оголошено днем жалоби.