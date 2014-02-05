Водій свідомо виїхав на колію - свідки трагедії на Сумщині

Чоловік проігнорував попереджувальні звукові сигнали і червоне світло на переїзді, повідомляє ТСН.

У салоні були переважно діти та вчителі. Загинули 13 осіб. Особи всіх досі не встановлені. Тіла сильно понівечені.

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Ще 5 осіб з важкими травмами перебувають у лікарні. Четверо з них у реанімації. Втім, лікарі запевняють, що всі постраждалі виживуть.

Пізно ввечері на місці трагедії вже майже нікого не залишилося. Слідчі і лікарі роз'їхалися, поїзд відтягнули на найближчу станцію, а тіла загиблих забрали.

Аварія сталася близько 15:00 дня. На переїзді маршрутка "Рута" зіткнувся з дизельним потягом "Харків-Ворожба". Мікроавтобус від удару розірвало. Частина відкинуло в бік, а інший поїзд протягнув близько 400 метрів.

Про водія відомо, що це 28-річний чоловік. Його від удару викинуло з кабіни. Водій залишився живий і дає свідчення.

Свідки події стверджують, що він не міг не бачити поїзда, і пасажири, судячи з усього, вказували йому на наближення поїзда. Однак той ніби свідомо виїхав на рейки.

"Попередньо можна сказати, що водій грубо порушив правила дорожнього руху, що стало причиною даної події", - заявив прокурор Сумської області Руслан Білоконь.

У причинах трагедії буде розбиратися спеціальна комісія. Поки ж є інформація, що поїзд нібито рухався поза графіком. А перед зіткненням міг і не застосувати екстреного гальмування.

"Де гальмівний шлях поїзда? Якби він гальмував, на рейках б сніг розтанув! Що це коїться", - обурений батько 14-річного загиблого школяра.