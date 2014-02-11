У Кременчуці з пістолета важко поранили суддю, чоловік у реанімації

20:33, 11 лютого 2014
Суспільство
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Сьогодні ввечері в Кременчуці (Полтавська обл.) невідомий вистрілив і серйозно поранив суддю Автозаводського райсуду.

Ранил

Як повідомили УНІАН джерело в міліції і жителі будинку, де стався замах на життя судді, у суддю стріляли кілька разів. На місці події багато крові. Попередньо відомо, що кулі зачепили стегно і хребет. Суддя госпіталізований в реанімацію. На місце виїхало керівництво міліції та прокуратури міста.

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