У Кременчуці з пістолета важко поранили суддю, чоловік у реанімації
20:33, 11 лютого 2014Суспільство
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Сьогодні ввечері в Кременчуці (Полтавська обл.) невідомий вистрілив і серйозно поранив суддю Автозаводського райсуду.
У Кременчуці невідомий серйозно поранив суддю Автозаводського райсуду
Як повідомили УНІАН джерело в міліції і жителі будинку, де стався замах на життя судді, у суддю стріляли кілька разів. На місці події багато крові. Попередньо відомо, що кулі зачепили стегно і хребет. Суддя госпіталізований в реанімацію. На місце виїхало керівництво міліції та прокуратури міста.
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