У Махачкалі вбили суддю Верховного суду Дагестану і його сина

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на представника СУСК республіки, принаймні двоє невстановлених осіб стріляли в суддю і його сина на вулиці Гайдара в під'їзді п'ятиповерхового будинку.

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"Суддя Верховного суду Мухтар Шапіев і його син Каміль померли в лікарні від отриманих поранень. На місці події виявлено 9-міліметрові гільзи", - сказав співрозмовник агентства.

"За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Дагестан порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтею 295 (посягання на життя судді), статтею 222 (незаконний обіг зброї)", - йдеться в повідомленні.

Максимальна санкція за цими статтями - довічне позбавлення волі