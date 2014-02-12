У Черкасах за злам електронної пошти хакер заплатив штраф понад 12 тисяч гривень

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, відомство підтримало державне обвинувачення стосовно жителя Черкас, якого обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що чоловік у вересні 2013 року незаконно зламав електронну почтову скриньку громадянина, а отриману інформацію за винагороду передав замовнику.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення. Суд погодився з позицією прокурора та призначив йому міру покарання у вигляді штрафу у розмірі 12 тис. 750 грн.