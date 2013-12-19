Хакери проникли в суперкомп'ютери японських університетів
05:16, 19 грудня 2013Світ
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У суперкомп'ютери двох японських університетів проникли хакери, що викликало побоювання у зв'язку з можливими витоками даних самих передових наукових досліджень і розробок.
Хакери проникли в суперкомп'ютери японських університетів Фото nypost.com
Так, хакерам вдалося проникнути в суперкомп'ютери Кіотського університету, а також Університету Цукуба, повідомляє "Газета.ру".
Обидва виші повідомляють, що несанкціонований доступ через інтернет зловмисникам вдалося здобути в жовтні.
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Офіційні представники цих університетів повідомили, що для недопущення повторення подібних проникнень було посилено заходи безпеки.
За словами представників, на даний момент свідчень витоку або видалення даних виявлено не було.
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