Хакери проникли в суперкомп'ютери японських університетів

Так, хакерам вдалося проникнути в суперкомп'ютери Кіотського університету, а також Університету Цукуба, повідомляє "Газета.ру".

Обидва виші повідомляють, що несанкціонований доступ через інтернет зловмисникам вдалося здобути в жовтні.

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Офіційні представники цих університетів повідомили, що для недопущення повторення подібних проникнень було посилено заходи безпеки.

За словами представників, на даний момент свідчень витоку або видалення даних виявлено не було.